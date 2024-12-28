Россияне продвинулись к западу от Великой Новоселки в Донецкой области, при этом продолжаются бои за трассу в сторону Гуляйполя и севернее ее.

Об этом говорится в обновленной карте военного телеграм-канала Deep State.

К западу от Курахово войска РФ ведут бои в селе Шевченко, из которого смогут наступать на имеющую ключевое значение Андреевку (к северу от трассы в Запорожскую область).

Также у армии РФ есть продвижение в городской застройке Торецка.

Напомним, накануне российские телеграм-каналы заявили, что войска РФ перерезали трассу на Великую Новосёлку со стороны Гуляйполя и захватили ряд опорников севернее дороги.

Война в Украине идет 1039-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 28 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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