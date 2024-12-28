Бои за трассу в сторону Гуляйполя. Россияне продвинулись к западу от Великой Новоселки - Deep State
Россияне продвинулись к западу от Великой Новоселки в Донецкой области, при этом продолжаются бои за трассу в сторону Гуляйполя и севернее ее.
Об этом говорится в обновленной карте военного телеграм-канала Deep State.
К западу от Курахово войска РФ ведут бои в селе Шевченко, из которого смогут наступать на имеющую ключевое значение Андреевку (к северу от трассы в Запорожскую область).
Также у армии РФ есть продвижение в городской застройке Торецка.
Напомним, накануне российские телеграм-каналы заявили, что войска РФ перерезали трассу на Великую Новосёлку со стороны Гуляйполя и захватили ряд опорников севернее дороги.
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