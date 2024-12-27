Российские телеграм-каналы заявляют, что войска РФ перерезали трассу на Великую Новосёлку со стороны Гуляйполя и захватили ряд опорников севернее дороги.

Судя по карте украинского военного паблика Deep State, бои идут на самой дороге и севернее. Но российские войска, по версии телеграм-канала, там не закрепились.

Но даже по версии Deep State, бои идут уже за этой дорогой. То есть по факту она скорее всего блокирована для логистики ВСУ.

Также напомним, что заблокирована дорога с севера - через Новый Комар.

Таким образом сейчас для снабжения Великой Новосёлки остались грунтовые дороги на северо-западном направлении.

Напомним, накануне военный паблик Deep State сообщил, что российские войска захватили село Украинка на южном фланге фронта около Покровска в Донецкой области.

Война в Украине идет 1038-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 27 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украинские военные и российские паблики сообщили, что под Покровском ВСУ отходят к последней линии обороны, которая защищает Днепропетровскую область. До границы Днепропетровщины от линии фронта осталось чуть более семи километров. Также бойцы ВСУ заявили, что российские войска начали наступление в направлении Ясенево и подошли к нему с обеих сторон.

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