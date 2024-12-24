Вооруженные силы Украины "вырвались" из Макаровки Донецкой области, которая накануне попала в окружение. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

Россияне захватили населенный пункт, соседнее Сторожевое, а также продвинулись западнее в районе Новодаровки.

Напомним, Генеральный штаб отрицал, что ВСУ попали там в окружение.

Также армия РФ продвинулась в Курахово и под Покровском. В частности, захвачены сёла Зеленовка и Сухие Ялы под Курахово.

При этом в Курахово продвинулись и ВСУ, немного срезав западный выступ около трассы.

Под Покровском продвижение на окраине Песчаного и по всему фронту южнее вплоть до Курахово.

Ранее украинские военные сообщали, что российские войска атаковали ключевое село Терны под Лиманом и Северском и заняли его центр.

Война в Украине идет 1035-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 24 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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