Россияне атаковали село Терны под Лиманом и Северском и заняли его центр - военные
Российские войска атаковали ключевое село Терны под Лиманом и Северском и заняли его центр.
Об этом сообщил украинский военный с позывным "Мучной".
Информацию подтверждают и другие солдаты ВСУ.
"Тяжелая обстановка в Тернах... За последнюю неделю ситуация в нем значительно ухудшилась, поселок который и до того был разбит, сейчас уже окончательно разобрали КАБами, держаться в нем фактически негде", - пишет офицер с позывным "Алекс".
По его словам, в село вводят новую пехоту РФ и "прогноз не сильно утешительный".
"Населенный пункт Терны очень важен для нас, ведь его контроль решает судьбу всего Северского направления, без преувеличений", - добавил военный.
Захват Тернов на левом берегу реки Жеребец действительно создаёт угрозу северному флангу обороны Северска.
При этом украинские военные карты пока изменений в Тернах не отображают.
Напомним, войска РФ окончательно ликвидировали "Успеновский мешок" к югу от Курахово Донецкой области.
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