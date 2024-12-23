Российские войска атаковали ключевое село Терны под Лиманом и Северском и заняли его центр.

Об этом сообщил украинский военный с позывным "Мучной".

Информацию подтверждают и другие солдаты ВСУ.

"Тяжелая обстановка в Тернах... За последнюю неделю ситуация в нем значительно ухудшилась, поселок который и до того был разбит, сейчас уже окончательно разобрали КАБами, держаться в нем фактически негде", - пишет офицер с позывным "Алекс".

По его словам, в село вводят новую пехоту РФ и "прогноз не сильно утешительный".

"Населенный пункт Терны очень важен для нас, ведь его контроль решает судьбу всего Северского направления, без преувеличений", - добавил военный.

Захват Тернов на левом берегу реки Жеребец действительно создаёт угрозу северному флангу обороны Северска.

При этом украинские военные карты пока изменений в Тернах не отображают.

Напомним, войска РФ окончательно ликвидировали "Успеновский мешок" к югу от Курахово Донецкой области.

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