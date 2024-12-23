Россияне замкнули окружение вокруг Макаровки, что южнее Великой Новоселки - Deep State
Российские войска замкнули окружение вокруг Макаровки, что южнее Великой Новоселки Донецкой области. Об этом свидетельствует карта украинского военного паблика Deep State.
Указано присутствие там украинских войск.
Окружение Макаровки подтверждает и лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
"Макаровка на юге от Великой Новоселки в полном окружении, надеюсь, высшие умы как-то планируют решать эту ситуацию", - пишет он.
Российские паблики заявляют, что армия РФ захватила и расположенное севернее Макаровки Сторожевое (на карте Deep State указано как серая зона).
Напомним, что ранее в декабре ВСУ попали в оперативное окружение в "Успеновском мешке" под Курахово. DS писал, что выйти оттуда удалось не всем бойцам, ВСУ это опровергали.
Также украинские военные сообщали, что российские войска атаковали ключевое село Терны под Лиманом и Северском и заняли его центр. По словам офицера с позывным "Алекс", в село вводят новую пехоту РФ и "прогноз не сильно утешительный".
Война в Украине идет 1034-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.
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