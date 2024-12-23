Российские войска замкнули окружение вокруг Макаровки, что южнее Великой Новоселки Донецкой области. Об этом свидетельствует карта украинского военного паблика Deep State.

Указано присутствие там украинских войск.

Окружение Макаровки подтверждает и лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Макаровка на юге от Великой Новоселки в полном окружении, надеюсь, высшие умы как-то планируют решать эту ситуацию", - пишет он.

Российские паблики заявляют, что армия РФ захватила и расположенное севернее Макаровки Сторожевое (на карте Deep State указано как серая зона).

Напомним, что ранее в декабре ВСУ попали в оперативное окружение в "Успеновском мешке" под Курахово. DS писал, что выйти оттуда удалось не всем бойцам, ВСУ это опровергали.

Также украинские военные сообщали, что российские войска атаковали ключевое село Терны под Лиманом и Северском и заняли его центр. По словам офицера с позывным "Алекс", в село вводят новую пехоту РФ и "прогноз не сильно утешительный".

Война в Украине идет 1034-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.