Россияне продвинулись в направлении Суджи Курской области. Об этом сообщает украинский военный с позывным "Алекс".

"На правом фланге Курского выступа п***ры нормально так продвинулись за последние несколько дней в направлении Суджи, на участке до двух километров в ширину и столько же в глубину", - написал офицер.

Украинские военные карты этого пока не отображают.

Российские военные паблики писали вчера о своих атаках южнее Суджи в направлении Махновки, а также о продвижениях севернее в районе Русского Поречного.

Ранее СМИ писали, что ВСУ отступили за реку Псел в Курской области РФ, оставив село Плехово. Forbes пишет, что Плехово атаковали российские и северокорейские войска, которые имели численный перевес, и потому украинские военные оставили село.

Война в Украине идет 1033-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 22 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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