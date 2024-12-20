"Ответ России" на обстрел города Рыльска Курской области украинскими войсками "не заставит себя ждать".

Об этом заявил представитель РФ в Организации объединённых наций Василий Небезня.

Напомним, местные власти утверждают, что по Рыльску ударили американским оружием – и.о губернатора Курщины Александр Хинштейн заявил, что сегодня Рыльск обстреляли из РСЗО HIMARS.

Изначально ряд российских пабликов писал, что удар наносился ракетами ATACMS, но официально это не подтверждалось.

Ранее стало известно, что ВСУ в Курской области отступили за реку Псёл.

Война в Украине продолжается уже 1031-й день. Последние новости и главные события 20 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

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