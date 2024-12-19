ВСУ отступили за реку Псел в Курской области РФ, оставив село Плехово.

Об этом сообщает журнал Forbes.

Издание пишет, что Плехово атаковали российские и северокорейские войска, которые имели численный перевес, и потому украинские военные оставили село.

При этом, как говорится в публикации, река Псел стала естественным барьером для дальнейшего продолжения российско-северокорейского наступления, на котором ВСУ организовали новую линию обороны.

Ранее о взятии Плехово под свой контроль заявляли россияне.

Недавно журналист Юрий Бутусов сообщал, что 14 декабря состоялось "первое в истории" полномасштабное боевое столкновение Вооружённых сил Украины с северокорейскими военными в Курской области РФ в районе Малой Локни.

Война в Украине идет 1030-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 19 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Россияне продвинулись к югу и северу от Курахово, развивая угрозу его окружения. Карта Deep State свидетельствует, что россияне захватили Сонцовку на северном фланге. Численность российской группировки войск в Украине постепенно увеличивается.

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