Вооруженные силы Украины официально подтвердили выход из "Успеновского мешка" южнее Курахово Донецкой области.

Однако информацию, что некоторые военные выйти из окружения не смогли, ОСГВ "Хортица" опровергает.

"Со ссылкой на ресурсы портала DeepState в СМИ распространяется информация о пребывании отдельных подразделений Сил обороны Украины в оперативном окружении в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое. Данная информация не соответствует действительности. Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины было принято решение о выводе подразделений Сил обороны Украины из соответствующего района во избежание окружения.

Военные части, которые в течение длительного времени вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника, осуществили необходимые маневры во избежание окружения и продолжают выполнение операционных задач на рубеже Курахово - Константинопольское", - говорится в сообщении.

Напомним, Deep State сообщил, что россияне захватили Трудовое и Успеновку, заняв последний клочок "Успеновского мешка".

Война в Украине идет 1031-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.