Россияне захватывают Курахово почти нетронутым.

Об этом написал в Х военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

"Украинской армии снова пришлось покинуть город из-за нехватки людей. Теперь россияне оккупируют Курахово, инфраструктура которого в основном не тронута, а Украине приходится бомбить тысячи потенциальных укрытий с расстояния", – сообщил Рёпке.

Война в Украине идет 1030-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 19 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Россияне продвинулись к югу и северу от Курахово, развивая угрозу его окружения. Карта Deep State свидетельствует, что россияне захватили Сонцовку на северном фланге. Численность российской группировки войск в Украине постепенно увеличивается.

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