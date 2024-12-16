Россия без "сверхусилий" в виде мобилизации и резкого увеличения военного бюджета не сможет в короткие сроки добиться разгрома ВСУ. Но в состоянии достичь поставленных Владимиром Путиным целей по захвату четырех украинских областей.

Такую оценку дают выпускники Академии Генштаба РФ. Об их ежегодной встрече в Москве сообщил военный эксперт Валерий Ширяев во время интервью проекту "Ширяев и Ширяев". Также о ней ранее писали российские телеграм-каналы.

"Это все высшие начальники в прошлом, высшие начальники российской армии генерального штаба. И действующие командиры групп войск, управлений являются их учениками", - объяснил Ширяев.

При обсуждении войны в Украине среди собравшихся "быстро был достигнут некий консенсус по части основной цели и вспомогательной цели".

"В общем, выяснилось, что у них консенсус по этому поводу, что основная цель - разгром армии противника - недостижима в короткие сроки", - сообщил эксперт.

Для того чтобы ее достичь, Россия должна прибегнуть к мобилизации и созданию "кратного преимущества в живой силе". Также нужно увеличение производства вооружений и новый рост военного бюджета.

"Хотя, казалось бы, куда уже больше. И это резко изменит ситуацию в стране, в том числе политическую", - отметил Ширяев.

При этом с точки зрения российских отставных генералов достижима "вспомогательная цель".

"Она у них как раз совпала с тем, что мы слышим время от времени в заявлениях Путина, Лаврова и так далее: это четыре области, которые уже и так находятся в конституции, их необходимо в административные границы забрать и договориться о каких-то мерах дальнейшей безопасности в Европе", - сказал Ширяев.

Он считает, что это "реальная настоящая экспертиза и это генералитет, то есть я круче ничего не видел, вот у них такое мнение".

Между тем министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что армия РФ ставит своей целью на 2025 год захват всей территории четырех украинских областей, об аннексии которых Москва объявила осенью 2022 года: Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. Его слова приводит телеграм-канал российского Минобороны.

По словам Белоусова, в 2025 году Москва планирует достичь "победы" в войне в Украине и достижения целей, озвученных Владимиром Путиным в июне. Тогда, напомним, Путин выдвинул требование сдачи четырех областей Украины, которое сейчас регулярно повторяет руководство РФ.

Также Белоусов допустил вероятность войны с НАТО в ближайшие 10 лет. Он заявил, что Минобороны РФ "должно быть готово к любому развитию событий, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие".

А на Западе считают, что если Европа не сможет компенсировать Украине остановку американской помощи при Дональде Трампе, Киев проиграет войну к 2026 году.

Также там высказывают мнение, что война в Украине закончится в следующем году путем переговоров.