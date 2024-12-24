В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Донецк" в июне ВСУ потеряли 100 км², в сентябре – 400 км², а в ноябре – 610 км².

Такие данные в интервью "Украинской правде" привел руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

"Динамика печальна. Например, если говорим об оперативно-тактической группировке "Донецк", – это направление, на котором в течение года мы отступали по всему участку фронта, – то в июне этого года мы потеряли только там около 100 км² территорий. В сентябре уже 400 км², в ноябре – 610 км². Несмотря на то, что все – от президента до командиров батальонов - понимают, что это приоритет и самая активная зона боевых действий, мы продолжаем там отступать и никто не может с этим ничего поделать", - сказал Чмут.

По его словам, России удается захватывать все больше территорий, "потому что они развиваются на сильных направлениях, а Украина нет".

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