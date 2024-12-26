Российские войска захватили село Украинка на южном фасе фронта около Покровска в Донецкой области.

Об этом сообщает украинский военный обозреватель Deep State.

Также, по информации паблика, на том же направлении россияне продвинулись в районе деревень Песчаное, Даченское, Лисовка, Нововасильевка и Новоелизаветовка, а на Кураховском направлении – в самом Курахово и в районе Сонцовки.

Ранее Deep State писал, что после выхода ВСУ из окружения в Макаровке армия РФ продвинулась в Курахово и под Покровском.

Война в Украине идёт 1037-й день. Последние новости с главными событиями 26 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ продолжала продвижение под Покровском, а также от Селидово на запад. По данным обозревателя Deep State, до Днепропетровской области неприятелю осталось 7,5 км. Россияне продвигаются в Песчаном к югу от Покровска, кроме того, у войск РФ есть продвижение под Великой Новосёлкой: там захвачен населённый пункт Сторожевое.

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