Прифронтовой Покровск сегодня – без людей, освещения улиц, с разрушенными зданиями.

Фото одного из городов Донецкой области опубликовал украинский фотожурналист Ян Доброносов.

На снимках преобладают здания городской инфраструктуры, пострадавшие от российских воздушных атак. В сооружениях выбиты стёкла, в некоторых местах дерево-волокнистые плиты, которыми закрыли оконные проёмы, отвалились от времени или повторных обстрелов.

Над административным зданием по-прежнему стоит украинский флаг с тризубцем, на фасаде держится полотнище с лозунгом.

В окнах многоэтажного жилого дома, примыкающего к разрушенному, предположительно, торговому центру, ни одна из квартир не освещается. Только в хрущёвке, запечатлённой на одном из кадров, на весь дом светятся только шесть окон.

По шоссе, ведущему через Покровск, движется спецтехника, автомобили украинских военных и грузовые автомобили.

Напомним, по данным военного обозревателя Deep State армия РФ продвинулась в Курахово и под Покровском.

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