Россияне под Покровском захватили здание стратегически важной шахты номер 3. Об этом сообщает украинский военный с позывным "Мучной".

Шахта расположена в селе Песчаное.

О ее закрытии в связи с приближением фронта компания "Метинвест" заявляла ещё 12 декабря. И добавляла, что добывала здесь половину всего своего объема угля.

Шахтоуправление "Покровское" владеет единственными в Украине шахтами, на которых добывается коксующийся уголь, необходимый для выплавки металла. Еще одна подобная шахта находится в Удачном, в девяти километрах к западу от Песчаного (и примерно в 6 км от линии фронта).

Судя по карте Deep State, Песчаное уже частично захвачено РФ.

Напомним, украинские военные раскритиковали фортификации на Покровском направлении, где наступают войска РФ.

Война в Украине идет 1040-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 29 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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