Украинские военные раскритиковали укрепления под Покровском, где наступает армия РФ
Украинские военные критикуют фортификации на Покровском направлении, где наступают войска РФ.
Об этом бойцы ВСУ рассказали немецкому изданию Deutsche Welle.
"Такое впечатление, что линии обороны строят не для нас, а для противника", - заявил DW военнослужащий одной из бригад, воюющих на Покровском направлении.
По его словам, в конце лета целая рота россиян спустилась в ров, который должен сдерживать танковое наступление, прошла из одного населенного пункта в другой и оккупировала его. Наблюдательные пункты на втором рубеже обороны строились "по два метра в высоту, просто среди поля - не за посадкой, а перед ней, со стороны противника", жалуется боец.
Украинские парламентарии подтверждают проблему с укреплениями.
"Приезжаешь, смотришь - классный укреп. Полкилометра в сторону - такой же классный укреп. Еще 800 метров - еще классный укреп. А потом 5 километров – и ничего нет. Враг не пойдет в лоб на укрепы, он пойдет мимо них, пробьет брешь и будет окружать эти укрепления, и из них будут выходить наши военные", - рассказал нардеп Дмитрий Разумков.
Комиссия Верховной Рады, в которую он входит, установила, что строительство укреплений не управляется централизованно: выделенные деньги распределяются между разными ведомствами. В мае выяснилось, что часть укреплений в Харьковской области не была достроена, а древесина для них, вероятно, закупалась по завышенным ценам. Разумков лично видел, как местные жители выбрасывают в траншеи "горы мусора" и крадут материалы, которые можно продать.
Однако некоторые и хорошо построенные укрепления ВСУ в итоге были быстро захвачены РФ, рассказали украинские военные. Среди главных причин они называют недостаток обученных бойцов и артиллерийской поддержки.
Ранее в руководстве ВСУ заявили об отсутствии проблем с фортификациями. В то же время военные жалуются, что окопов нет.
Также недавно боец ВСУ рассказал, что за Покровском на пути к Днепру нет мощных укреплений.