Украинские военные критикуют фортификации на Покровском направлении, где наступают войска РФ.

Об этом бойцы ВСУ рассказали немецкому изданию Deutsche Welle.

"Такое впечатление, что линии обороны строят не для нас, а для противника", - заявил DW военнослужащий одной из бригад, воюющих на Покровском направлении.

По его словам, в конце лета целая рота россиян спустилась в ров, который должен сдерживать танковое наступление, прошла из одного населенного пункта в другой и оккупировала его. Наблюдательные пункты на втором рубеже обороны строились "по два метра в высоту, просто среди поля - не за посадкой, а перед ней, со стороны противника", жалуется боец.

Украинские парламентарии подтверждают проблему с укреплениями.

"Приезжаешь, смотришь - классный укреп. Полкилометра в сторону - такой же классный укреп. Еще 800 метров - еще классный укреп. А потом 5 километров – и ничего нет. Враг не пойдет в лоб на укрепы, он пойдет мимо них, пробьет брешь и будет окружать эти укрепления, и из них будут выходить наши военные", - рассказал нардеп Дмитрий Разумков.

Комиссия Верховной Рады, в которую он входит, установила, что строительство укреплений не управляется централизованно: выделенные деньги распределяются между разными ведомствами. В мае выяснилось, что часть укреплений в Харьковской области не была достроена, а древесина для них, вероятно, закупалась по завышенным ценам. Разумков лично видел, как местные жители выбрасывают в траншеи "горы мусора" и крадут материалы, которые можно продать.



Однако некоторые и хорошо построенные укрепления ВСУ в итоге были быстро захвачены РФ, рассказали украинские военные. Среди главных причин они называют недостаток обученных бойцов и артиллерийской поддержки.

Ранее в руководстве ВСУ заявили об отсутствии проблем с фортификациями. В то же время военные жалуются, что окопов нет.

Также недавно боец ВСУ рассказал, что за Покровском на пути к Днепру нет мощных укреплений.