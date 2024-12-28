Противовоздушная оборона Федеративной Республики Германия не может защитить страну в случае удара российской ракеты "Орешник".

Об этом пишет новостной таблоид Bild со ссылкой на секретный доклад немецких дипломатов.

Так, канцелярия министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок заказала внутренний правительственный анализ касательно возможностей защиты от ударов баллистическими ракетами для территорий Украины и Германии, который поручили офицеру связи бундесвера в МИД Германии совместно с экспертами по противовоздушной обороне.

"Горькое осознание: Германия будет беззащитна перед атакой "Орешника". Имея на вооружении системы Patriot, в настоящее время бундесвер не располагает эффективным средством защиты от этого баллистического оружия", – цитирует Bild.

Это объясняется высокой скоростью перемещения, манёвренностью и действием боеголовки, что состоит из нескольких разделяющихся частей.

"Patriot не подходит для борьбы с баллистической ракетой большой дальности, такой как "Орешник". Возможный её перехват следует расценивать как случайный удачный выстрел", – сообщается в секретном докладе.

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Напомним, глава РФ Владимир Путин заявил, что "Орешник" отменяет России необходимость применять ядерное оружие.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан предупредил мир о серьёзности намерений Путина, заявив, что угрозы Кремля "это не трюк".