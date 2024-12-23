Правительство Германии объявило о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошли две системы ПВО IRIS-T (среднего и ближнего радиуса) и две пусковые установки Patriot.

Также в новый пакет военной помощи ФРГ вошли:

15 танков Leopard 1 A5,

две зенитные самоходные установки Gepard с боеприпасами,

30 броневиков MRAP,

самоходная гаубица PzH 2000,

12 броневиков с системами кинетической обороны,

два радара TRML-4D,

управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde,

52 тысячи снарядов 155-мм и другое оружие.

Напомним, в начале месяца президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Украина ищет защиту для 20 специальных объектов, стране не хватает систем ПВО.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни объявит о последнем пакете помощи Украине на 1,2 млрд долларов в рамках программы USAI.

Война в Украине идет 1034-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.