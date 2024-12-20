Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни объявит о последнем пакете помощи Украине на 1,2 млрд долларов в рамках программы USAI.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Это не быстрая отправка оружия с военных складов, а заключение контрактов на производство. То есть оружие может попасть в Украину "через месяцы или даже годы".

В то же время неназванные украинские чиновники заявили Bloomberg, что Байден "слишком поздно" решил усилить помощь Украине, и теперь она "движется к горькому урегулированию".

По их словам, президенту Владимиру Зеленскому, "возможно, придется оставить участки территории в подвешенном состоянии в обмен на гарантии безопасности, которые не соответствуют членству в НАТО, о котором он просил".

Они называют это "следствием решений, которые Байден принял или не принял за последние два года".

У Байдена говорят, что делали все правильно, вовремя и достаточно, а Украине не хватает людей, а не оружия. И обвиняют европейцев, что те медленно реагировали и не хотели поставлять оружие. При этом отмечают, что "Байден был одержим опасностью ядерной эскалации", поэтому иногда не принимал жесткие и быстрые решения.

Война в Украине идет 1031-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.