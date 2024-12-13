Уходящий президент США Джо Байден хочет передать Украине тысячи ракет, сообщает CNN.

Речь идет также о передаче сотни тысяч артиллерийских снарядов и сотни единиц бронетехники за пять недель, оставшихся до инаугурации Дональда Трампа 20 января.

Таким образом действующая администрация США рассчитывает "обеспечить Киеву прочную основу для подготовки к 2025 году", сообщает телеканал.

По данным CNN, межведомственную программу по ускорению передачи оружия Украине возглавляет помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Поставки ведутся по морю и по воздуху.

Мы уже писали, что администрация Байдена попытается успеть передать Украине "огромное количество оружия" до инаугурации Трампа.

Война в Украине идет 1024-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 13 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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