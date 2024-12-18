Уходящий президент Америки Джо Байден не даст Украине приглашение в НАТО до конца своего срока, о чём просит Владимир Зеленский.

Об этом в ходе выступления в Атлантическом совете заявил специальный помощник президента и директор по европейским делам Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер.

По его словам, что членство Украины в Североатлантическом альянсе будет зависеть от новоизбранного американского лидера – Дональда Трампа.

При этом Карпентер сомневается, что Киев получит приглашение в следующем году, хотя допускает начало переговоров о вступлении.

"Это очень важный вопрос, который мы активно обсуждаем внутри команды. Думаю, теперь всё будет зависеть от новой администрации, которая должна определить, как использовать перспективу членства Украины в НАТО в ближайшие месяцы, особенно если переговоры начнутся в 2025 году. Мы согласны, что Украина однажды станет членом НАТО, но на текущий момент это всё ещё открытый вопрос", – сказал Карпентер.

Он также напомнил, что к настоящему времени в Альянсе нет консенсуса касательно членства Украины.

Как ранее стало известно, Банковая намерена обсуждать вступление в НАТО без участия США.

Вместе с тем, Wall Street Journal пишет, что команда Трампа не проявила интереса к идее вступления Украины в Альянс, но поддержала дальнейшие поставки оружия Киеву.