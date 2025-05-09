Посольство США в Киеве опубликовало предупреждение об угрозе массированной воздушной атаки РФ в ближайшие дни.

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте дипломатического представительства Вашингтона.

"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьёзной воздушной атаке, что может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

Напомним, по данным Reuters, в ближайшие время США и ЕС готовятся предложить 30-дневное перемирие в Украине.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Верховная Рада утвердила минеральную сделку с США. Вчера в Украине началось перемирие, объявленное РФ. Интенсивность боевых действий упала, хотя на отдельных участках фронта продолжаются обстрелы и наземные боестолкновения. Киев заявил о более чем 700 нарушениях режима прекращения огня со стороны россиян.

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