Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США движутся ко встрече Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом он сказал в комментарии журналисту телеканала "Россия"

"Мы движемся к двухсторонней встрече. Да, наверное, мы их разочаровываем, они нас тоже разочаровывают – может быть, даже больше, чем мы их. Но там, я бы сказал, публичные заявления разного характера. Если посмотреть вчерашние заявления вице-президента, они вполне любопытны, в них серьезный конструктивный заряд. Видно, что есть понимание того, что мы требуем, чего мы хотим добиться в результате этой ситуации. И в какой-то степени наши требования, наши предложения, наши соображения – они все-таки учитываются, хотя и не все, конечно", – сказал Ушаков.

В своем комментарии Ушаков имел в виду вчерашнее заявление Джей Ди Вэнса о том, что США отходят от идеи перемирия, потому что она не нравится Москве, и намерены сконцентрироваться на вопросах долгосрочного урегулирования войны в Украине.

Напомним, 26 апреля, на похоронах папы римского Франциска Трамп встречался с Владимиром Зеленским.