Трамп допустил, что может попросить Китай содействовать в мирном урегулировании войны в Украине
Президент США Дональд Трамп сказал, что может обратиться к Китаю за помощью в решении украинского конфликта.
Об этом он заявил журналистам в Белом доме.
Один из журналистов спросил, существует ли возможность попросить председателя КНР Си Цзиньпина помочь устранить разрыв в позициях Москвы и Киева.
"Думаю, да. Я думаю, что это естественно - попросить. Конечно", - ответил Трамп.
Также он сказал, что по его мнению, Вашингтон добивается хорошего прогресса в переговорах о завершении войны. Он добавил, что если конфликт будет остановлен, то это станет огромным достижением.
"Я думаю, что мы добиваемся хорошего прогресса. Мы очень стараемся, и я думаю, что мы близки", - подчеркнул Трамп.
В апреле Трамп тоже говорил, что переговоры о войне Украине идут успешно, но отметил, что "наступает момент, когда нужно либо смириться, либо заткнуться".
А сегодня Трамп попросил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выступить посредником в процессе завершения войны в Украине. По данным СМИ, президент Турции положительно отнесся к этому предложению.