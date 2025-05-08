Президент США Дональд Трамп сказал, что может обратиться к Китаю за помощью в решении украинского конфликта.

Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Один из журналистов спросил, существует ли возможность попросить председателя КНР Си Цзиньпина помочь устранить разрыв в позициях Москвы и Киева.

"Думаю, да. Я думаю, что это естественно - попросить. Конечно", - ответил Трамп.

Также он сказал, что по его мнению, Вашингтон добивается хорошего прогресса в переговорах о завершении войны. Он добавил, что если конфликт будет остановлен, то это станет огромным достижением.

"Я думаю, что мы добиваемся хорошего прогресса. Мы очень стараемся, и я думаю, что мы близки", - подчеркнул Трамп.

В апреле Трамп тоже говорил, что переговоры о войне Украине идут успешно, но отметил, что "наступает момент, когда нужно либо смириться, либо заткнуться".

А сегодня Трамп попросил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выступить посредником в процессе завершения войны в Украине. По данным СМИ, президент Турции положительно отнесся к этому предложению.