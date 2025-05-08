Президент США Дональд Трамп попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана выступить посредником по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

"Во время переговоров Трамп попросил президента Эрдогана выступить посредником для прекращения войны между Россией и Украиной", - говорится в сообщении издания.

По ее данным, президент Турции положительно относится к этому предложению.

Напомним, на днях Трамп заявил, что хочет работать над миром в Украине вместе с президентом Турции.

Эрдоган в свою очередь заявлял, что поддерживает позицию Трампа по завершению войны в Украине.

Ранее президент США заявил, что пришло время принятия решений по войне в Украине, хотя он "не рад этому".

Война в Украине идет 1170-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 8 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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