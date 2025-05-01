Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп постарается завершить войну в Украине в ближайшие 100 дней.

Об этом он сказал в интервью Fox News, рассказывая о достижениях за первые 100 дней президентства Трампа.

"Первые 100 дней — это вы почти исправляете и решаете все те вещи, которые очень легко сделать. В следующие 100 дней многое не изменится так быстро. Очевидно, у нас есть много вопросов внешней политики, над которыми мы работали, и как мне кажется, они так или иначе дадут результат в течение следующих 100 дней... Президент хотел бы добиться прочного решения конфликта между Россией и Украиной, при котором не будут каждую неделю погибать 5 000 человек с обеих сторон", - заявил Вэнс.

Он рассказал, что на текущем этапе переговоров обе стороны рассказали, чего хотят, "и теперь задача дипломатии — попытаться как-то сблизить эти две стороны, потому что существует очень большая пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы".

Напомним, с 2023 года Трамп не раз обещал за сутки остановить войну в Украине, если станет президентом.

В марте этого года он признался, что шутил, когда озвучивал это обещание.

А в начале президентства Трампа его спецпредставитель Кит Келлог заявил, что тот постарается закончить войну за первые 100 дней на высшем посту.