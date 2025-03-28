Государственный секретарь США Марко Рубио не стал отвечать, сколько времени может потребоваться для завершения войны в Украине во время общения с журналистами по пути в Майами.

"Мы будем стремиться достичь мира столько, сколько потребуется. Это не значит, что я могу гарантировать вам, что соглашение будет заключено через неделю или месяц. Я просто не могу установить временные рамки, потому что это не зависит от нас. Это зависит от россиян и зависит от украинцев. Это также зависит от наших партнеров в Европе, у которых есть санкции, которые, я считаю, должны учитываться в рамках любого окончательного соглашения", - сказал Рубио.

Он добавил, что готовность сторон к миру будет проверена, "когда придёт время подписывать соглашение или если мы устраним все препятствия, а сопротивление всё равно останется с одной или другой стороны, тогда мы это увидим, но сейчас мы ещё не на этом этапе".

Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог обещал закончить войну в Украине за 100 дней.

Война в Украине идет 1129-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 28 марта 2025 года в обновляемом онлайне.