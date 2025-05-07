Президент США Дональд Трамп заявил, что "пора принимать решения" в вопросе украинского урегулирования.

Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами в Белом доме.

"Мы подошли к моменту, когда придется принимать некоторые решения. Я не рад этому", - заявил президент США.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США отходят от идеи перемирия, потому что она не нравится РФ, и намерены сконцентрироваться на вопросах долгосрочного урегулирования войны в Украине.

Перед этим Трамп позитивно оценил предложенное Путиным перемирие на 9 мая. По словам президента США, Украина и Россия хотят завершения войны.

Почему застопорились переговоры по миру в Украине, мы разбирались в отдельном материале.

Война в Украине идет 1169-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военный паблик Deep State сообщил, что российские войска продвинулись в районе Белогоровки Луганской области. Также россияне продвинулись в Харьковской области на правом берегу реки Оскол в районе села Каменка. Минобороны РФ заявило о захвате села Лысовка под Покровском. Кроме того, продолжается продвижение россиян к Днепропетровской области.

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