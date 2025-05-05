Президент США Дональд Трамп позитивно оценил предложенное российским лидером Владимиром Путиным трехдневное перемирие в мае.

Об этом глава Белого дома заявил на брифинге.

"Как вам известно, президент Путин только что объявил о трёхдневном прекращении огня. На первый взгляд это кажется не таким уж значительным сроком, но на самом деле это большое достижение, если помнить, с чего всё начиналось. Ведь раньше ситуация была совсем иной: у нас был президент, который три года даже не разговаривал с Путиным. И всего этого можно было бы избежать", – сказал президент США.

Также Трамп добавил, что в данный момент и Киев, и Москва хотят конца войны.

"Я думаю, что Россия, с учетом нынешних цен на нефть и их снижения... Я думаю, мы в хорошем положении, чтобы разрешить (этот конфликт). Они хотят его урегулировать. Украина также хочет его урегулировать", – сказал он.

Напомним, Путин заявил, что Россия объявляет одностороннее перемирие в дни 80-летней годовщины победы во Второй мировой войне - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

В свою очередь Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на прекращении огня на 30 дней.

Окончательно ли Зеленский отказал Путину в трехдневном перемирии, мы разбирались в отдельном материале.