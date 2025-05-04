Президент США Дональд Трамп надеется, что мирное соглашение по урегулированию российско-украинского конфликта приближается.

Об этом американский лидер заявил в интервью NBC News.

В ходе эфира глава Белого дома отметил, что "у нас есть очень хорошие шансы сделать это".

При этом республиканец заявил, что в настоящее время США "ближе к одной из воюющих сторон и, возможно, не так близки к другой. Я бы не хотел говорить, к кому из них мы ближе".

Кроме того, Трамп вновь не исключил, что при определённых условиях Вашингтон может выйти из дальнейших переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

"Настанет время, когда я скажу: "Хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо". Иногда я приближаюсь к этому (к выходу из переговоров - Ред.), а потом происходят позитивные вещи", – заявил американский президент.

По его словам, наибольшую трудность в достижении компромисса представляет то, что "речь идёт об огромной ненависти между этими двумя людьми" (вероятно, между Путиным и Зеленским - Ред.).

Также глава Белого дома ещё раз сказал, что заключённая с Киевом сделка о недрах позволит вернуть США уже потраченные на поддержку Украины средства.

В то же время Трамп снова заявил, что ему нужен "месяц или две недели", чтобы определиться, как вести себя с Россией.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, есть ли недопонимание между ним и Путиным.

"Я скажу вам об этом через месяц или через две недели. Пока я не знаю. Могу сказать одно: его амбиции в значительной степени были остановлены, когда он понял, что теперь я возглавляю процесс", - ответил Трамп.

Он добавил, что введение вторичных санкций против РФ "зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира".

Президента спросили, поддержит ли он законопроект сенатора Линдси Грэма о введении пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы.

"Что ж, это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина согласились на сделку. Мы считаем, что довольно близки (к этому)", - ответил Трамп.

Также президент США прокомментировал свои недавние слова о том, что РФ, возможно, "водит его за нос". Отвечая на вопрос, почему он так сказал, Трамп ушел от критики Путина.

"А может, это вы водите меня за нос, когда говорите, что интервью будет приятным. Так что, знаете, я привык, что меня водят за нос", - сказал он журналистке.

Также Трамп отказался отвечать на вопросы, выйдет ли он из переговоров по Украине и отменит ли в этом случае военную помощь Киеву.

"Я не хочу сейчас этого говорить. Пока рано об этом говорить. Я не хочу вдаваться в этот спор", - сказал президент США.

Ранее Трамп заявил, что не будет бесплатно поставлять оружие Украине.

Напомним, премьер Словакии Роберт Фицо считает, что ресурсная сделка Украины и США уменьшила шансы на мир.