Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее намекал на возможные удары ВСУ по Москве во время проведения парада 9 мая, теперь заявляет, что удары эти могут нанести сами россияне.

Об этом Зеленский сообщил в ходе краткого интервью прессе совместно с президентом Чехии Петром Павлом.

"От россиян могут быть провокации на 9 мая, если им ещё кто-то верит – может уехать и попробовать всё на себе", – сказал глава государства.

Также президент заявил, что в будущем рассчитывает получить по "чешской артиллерийской инициативе" три миллиона снарядов.

Напомним, Зеленский прилетел с визитом в Чехию и анонсировал хорошие новости по развитию украинской авиации.

"Отдельное направление сотрудничества – развитие нашей военной авиации, расширение тренировочных программ для пилотов и обеспечение нашего флота F-16. Вместе с Чехией и другими участниками авиационной коалиции готовим хорошие новости для Украины", – написал Зеленский в Телеграм.

Ранее "Страна" анализировала, чем Украина может ударить по параду 9 мая в Москве и какие у этого будут последствия.