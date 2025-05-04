Президент Украины Владимир Зеленский прилетел с визитом в Чехию.

Об этом украинский президент сообщил в своем телеграм-канале.

Самолет, на борту которого находились Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская, приземлился в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела.

Зеленский поблагодарил Чехию за принципиальную поддержку и укрепление сотрудничества между двумя странами.

Он заявил, что Украина хочет продолжения чешской артиллерийской инициативы, по которой закупались снаряды по всему миру для ВСУ.

При этом глава государства анонсировал "хорошие новости" по развитию украинской военной авиации, расширению тренировочных программ для пилотов и обеспечению ВВС Украины самолетами F-16.

"Отдельное направление сотрудничества - развитие нашей военной авиации, расширение тренировочных программ для пилотов и обеспечение нашего флота F-16. Вместе с Чехией и другими участниками авиационной коалиции готовим хорошие новости для Украины", - написал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на прекращении огня на 30 дней.

Также Зеленский заявлял о сигналах, что после прекращения огня Украину могут оставить с Россией "один на один".