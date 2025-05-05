Президент США Дональд Трамп хочет работать над миром в Украине вместе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом глава Белого дома сообщил в своей социальной сети Truth Social.

"У меня только что состоялся очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на многие темы, включая войну России с Украиной, все, что связано с Сирией, Газой и так далее... Я с нетерпением жду совместной работы с президентом Эрдоганом над окончанием нелепой, но смертоносной войны между Россией и Украиной - сейчас!" – написал Трамп.

Напомним, турецкие издания сообщали, что Анкара рассматривает возможность отправки своих миротворческих сил в Украину, хотя официально это в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана опровергали.

Ранее Трамп рассказывал, что Эрдоган "неохотно" признался ему, что поставил под свой контроль Сирию. Сам турецкий лидер таких признаний публично не делал.

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