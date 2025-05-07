Еще недавно президент США Дональд Трамп и его соратники заявляли, что ожидают завершения войны в Украине до конца апреля - начала мая.



Сейчас же они хотя и продолжают говорить о хороших перспективах мирного процесса, но сроки переносят еще то на две недели вперед, то на месяц, то на 100 дней. Параллельно в Вашингтоне постоянно намекают, что США могут выйти из переговорного процесса.



При этом о том, что переговорный процесс вообще как-либо продвигается, ничего не слышно уже почти две недели – с тех пор, как Стивен Уиткофф встретился с Владимиром Путиным в Москве, а Трамп с Владимиром Зеленским - в Ватикане. За исключением предложения Путина объявить трехдневное перемирие, которое, как уже дает понять Киев, Украина проигнорирует.



Параллельно активизировались бои на фронте и удары по тылам. В Киеве намекают на удары по параду 9 мая на Красной площади, а Москва в ответ угрожает ударить "Орешником". Конечно, и то и другое можно воспринимать как элементы информационной войны. Украинские власти добиваются, чтобы иностранные лидеры отказались от участия в параде, а РФ хочет, чтобы Банковая как минимум воздержалась от ударов 9 мая по Москве, а как максимум – согласилась на трехдневное перемирие.



Однако нельзя полностью исключать ни того, что Киев попытается нанести удар по Москве 9 мая, ни того, что Кремль в ответ нанесет массированный удар по Украине. То есть сейчас больше факторов указывают на угрозу эскалации, а не на скорый мир, хотя еще пару недель назад надежды на прекращение огня были куда сильнее.



На каком этапе произошел сбой, определить не трудно.



Исходя из обнародованных в СМИ пунктов мирного плана Трампа, от Украины требовалось соблюсти два условия: согласиться на прекращение огня по линии фронта и подписание с США сделки о недрах. На прекращение огня Киев уже согласился, ресурсная сделка подписана (хотя и остаются определенные нюансы с ее ратификацией). Зеленский пошел на это в уверенности, что Путин откажется от прекращения огня, война продолжится и гнев Трампа за это падет на Кремль. Однако если РФ согласится на перемирие, то откатить ситуацию назад и отозвать свое согласие на прекращение огня Банковой будет очень трудно, так как последствия могут быть катастрофическими.

Таким образом, переговорная часть по линии Вашингтон-Киев в рамках плана Трампа выполнена. Следовательно, проблемы возникли с другой частью – в переговорах США и России.



Какие это могут быть проблемы?



План Трампа предусматривает прекращения огня по линии фронта. О том, согласится на это Путин либо продолжит требовать всю территорию четырех областей, поступают разные сигналы. Одни СМИ пишут, что он готов остановить войну по линии фронта. Другие - что он против этого и настаивает на своих прежних требованиях. Если верна последняя информация, то это означает фактический тупик в переговорах на текущем этапе, так как у Трампа нет ни желания, ни по большому счету возможностей заставить Киев пойти на выполнение этого пункта. По крайней мере, при нынешней ситуации на линии фронта, пока ВСУ его держат и украинская оборона не разваливается.



План Трампа подразумевает, что РФ должна передать контроль над Запорожской АЭС американцам, а над Каховской ТЭС Украине. И хотя из Москвы и поступают сигналы о том, что россияне могут на это согласиться, но также звучат заявления, что РФ отдавать ЗАЭС не намерена.

Кроме того, в плане Трампа нет многого из того, чего ранее требовала Россия: ограничения численности ВСУ, прекращения поставок оружия Киеву, остановки мобилизации в Украине, перемен во внутренней политике, включая устранение Зеленского от власти. Если Москва будет продолжать настаивать на них, то это тоже означает тупик. Из всего перечня требований Трамп может выполнить только одно: прекратить поставки оружия Украине. Заставить Зеленского выполнить все остальное, включая его уход с поста с президента, Трамп вряд ли сможет. Да и нет признаков, что он сильно этого хочет.

Правда, в Москве уже дают понять, что с Зеленским Кремль согласен вести прямые переговоры. Но сохраняются ли другие требования, ясности меньше.



Наконец, существует версия, что РФ просто тянет время, рассчитывая на провал переговоров и на то, что Трамп из них выйдет, умоет руки и прекратит поставки оружия Украине. А ужесточать санкции побоится, чтобы не разрывать отношения окончательно. И таким образом война продолжится, но уже в гораздо лучших для России условиях.

Однако эти расчеты могут оказаться ошибочными. Вашингтон уже начал утверждать поставки оружия за деньги. Также сделкой о недрах предусмотрена возможность включать такие поставки в совместный фонд в качестве американского взноса. То есть как минимум на коммерческой основе поставки оружия могут быть продолжены. А деньги Украине продолжают давать европейские страны.

По еще одной версии, россияне готовятся летом к большому наступлению, а потому и не хотят сейчас завершать войну, рассчитывая к концу года получить условия намного лучше чем те, которые сейчас предлагает Трамп. Но для этого нужно, чтобы армия РФ не только существенно продвинулась, но и заняла всю территорию четырех областей, вышла к Днепру, Харькову, а то и Киеву. Или же нанесла такие потери ВСУ, которые полностью подорвали бы боеспособность украинской армии. Но нет никаких гарантий, что это получится. А в ином случае условия для РФ осенью будут не лучше, чем нынешние, а возможно, и хуже. К тому же Трампа могут к тому времени убедить сделать ставку на усиление давления на Россию.



Впрочем, проблемы в переговорах могут возникнуть не только с российской стороны, но и с американской. В западных СМИ разворачивается кампания против идеи признать Крым российским. И если под таким давлением Трамп решит убрать из плана этот пункт, это тоже может завести переговоры с РФ в тупик. Также может появиться проблема с формой фиксации договоренностей о блокировании вступления Украины в НАТО. Для этого необходимо решение саммита Альянса, который состоится только в июне. Да и не очевидно, что все страны за него проголосуют.



Как бы там ни было, но чем дольше затягиваются переговоры, тем выше угроза эскалации. Тем более что на это активно работает глобальная "партия войны", чьи сторонники очень влиятельны как на Западе, так в России и Украине. Она крайне не заинтересована в скорейшем завершении войны и хочет, чтобы план Трампа провалился, жестко его критикуя.

"Партия войны" уже использует нынешние проблемы в переговорах для того, чтобы успеть сделать шаги, еще более затрудняющие процесс мирного урегулирования. В том числе и поэтому вероятность неких резких движения на 9 мая и позже далеко не нулевая.



В целом же война подошла к той потенциально очень опасной точке, когда обе стороны во многом уже истощены. Украине все тяжелее восполнять потери, а стабильность западной поддержки в условиях нарастающей экономической турбулентности в мире и политических противоречий внутри Запада под большим вопросом. Возможности России пополнять армию без объявления мобилизации также не безграничны. А падение цены на нефть и влияние санкций затрудняют возможности Москвы и дальше продолжать войну без резкого затягивания поясов населения.



Поэтому есть угроза, что в случае провала переговоров начнется максимальная эскалация с обеих сторон с целью быстро переломить ход событий в свою пользу. Причем не исключено, что в таком случае эскалация возникнет не только между Украиной и Россией, но и между Россией и Западом.



Пусковым крючком для этого процесса, а также свидетельством провала переговоров может стать ужесточение американских санкций против РФ, к которому сейчас призывают Трампа.



Но как пишут западные СМИ, Трамп пока не одобряет этого. Он говорит, что еще нужно две недели-месяц, чтобы понять, можно ли найти путь к миру. То есть полностью переговорный трек он не закрывает. А значит, и остается надежда на достижение договоренностей о завершении войны.