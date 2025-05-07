Минувшей ночью Украина нанесла удары беспилотниками по местам дислокации российских пилотов и авиатехники, которые задействованы в подготовке московского парада. Атаке подвергся аэродром Кубинка, где базируются пилотажные группы "Русские витязи и "Стрижи".

Об этом сообщает российский авиационный телеграм-канал Fighterbomber.

По информации ресурса, на участии в параде произошедшее никак не отразится.

На карте пожаров НАСА зафиксированы возгорания на двух военных аэродромах: Шайковка в Калужской области и Кубинка в Подмосковье. При этом на первом упомянутом аэродроме базируются дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 и хранятся ракеты, включая Х-22, а на втором размещены истребители МиГ-29 и Су-27.

Данных об ущербе и пораженной технике пока не публиковалось.

Ранее мы писали о том, что Украина атаковала Москву беспилотниками. По заявлениям властей РФ, на подлете к российской столице были сбиты 19 дронов.

Затем в СМИ начала появляться информация, что атака беспилотников на Москву спровоцировала коллапс в аэропортах города.

В свою очередь российские телеграм-каналы пишут, что Россия применит по Киеву ракеты "Орешник", если Украина ударит по Москве во время празднования 9 Мая.