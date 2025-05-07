Россия применит по Киеву ракеты "Орешник", если Украина ударит по Москве на празднование 9 Мая.

Об этом пишут российские телеграм-каналы.

Утверждается, что Украина "готовит провокации посерьёзнее ударов дронами".

Источники пабликов сообщают, что Путин уже поручил минобороны РФ определить цели для ответного удара. И заявляется, что в качестве таковой цели выбран Киев. Планируется применить в том числе и "Орешник".

Ранее украинские источники говорили, что Украина вряд ли будет пытаться ударить по параду в Москве, но может ударить по другим регионам РФ.

В то же время Зеленский и Ермак намекают, что Украина может ударить по параду на Красной площади.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что в Киеве "может не наступить 10 мая", если 9 мая произойдет удар по Москве.

Между тем сегодня ночью россияне атаковали Киев ракетой и "Шахедами". Есть погибшие и раненые, пострадала многоэтажка

Война в Украине идет 1169-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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