Украина не будет наносить воздушный удар по параду в Москве ко Дню Победы из-за присутствия на нем главы КНР Си Цзиньпина.

Такое мнение высказал бывший командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий в эфире Radio NV.

"Технически мы можем это сделать. Но вчера свое участие в параде подтвердил Си Цзиньпин. Боюсь, в этом случае один пожилой китаец сделает то, чего не может сделать российская ПВО. Сделает так, что мы не будем бить по этому параду. Очень жаль, если честно, очень жаль. С военной точки зрения этот парад - это абсолютно законная и жирная конвенционная цель. Это большое скопление военных армии противника. То, что конкретно в эту секунду они не выполняют боевую задачу, а точнее, выполняют боевую задачу по обеспечению парада, абсолютно ничего не меняет. Это действующие подразделения армии, которая против нас воюет. Сегодня они на параде - прямо завтра их могут перебросить на фронт... У меня теплилась надежда, что мы увидим некое красивое шоу, благодаря которому 9 мая и для нас станет праздником. Но боюсь, что участие в параде товарища Си полностью ее обнуляет", - сказал Дикий.

Между тем в Москве до 9 мая будут перебои с интернетом из-за работы глушилок ПВО, сообщает российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Без мобильного интернета могут остаться целые районы.

Мониторинговые сервисы уже сегодня фиксируют сбои в работе многих мобильных операторов.

Судя по всему, эти меры вводятся в рамках подготовки к параду 9 мая.

А в Севастополе не будет парада на День Победы "из соображений безопасности", сообщили назначенные РФ "власти". Напомним, последний парад на 9 мая был в Крыму в первый год полномасштабной войны - в 2022-м.

Ранее Владимир Зеленский намекал на удары ВСУ по параду в Москве, но потом заявил, что удары могут нанести сами россияне.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что в Киеве "может не наступить 10 мая", если 9 мая произойдет удар по Москве.