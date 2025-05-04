Китай официально подтвердил визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и его присутствие на параде 9 мая.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.

По информации МИД КНР, визит китайского лидера в Россию продлится четыре дня.

"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом и примет участие в торжествах по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне в Москве", - говорится в сообщении.

Помимо председателя КНР, на парад в Москву приедут лидеры как минимум еще 18 государств: Азербайджана, Беларуси, Армении, Буркина-Фасо, Бразилии, Кубы, Казахстана, Венесуэлы, Таджикистана, Туркменистана, Вьетнама, Узбекистана и других стран.

Напомним, сегодня в Кремле подтвердили четырехдневный визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву.

При этом накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не может гарантировать безопасность лидерам стран, которые соберутся в Москве на парад победы.

В ответ на это заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил ударом по Киеву. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.