В Кремле подтвердили четырехдневный визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву.

Глава Китая пробудет в российской столице с 7 по 10 мая.

Ожидается, что он примет участие в праздновании дня победы 9 мая, а также подпишет ряд документов с Владимиром Путиным.

"В ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня. Планируется подписание целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов", - говорится в заявлении Кремля.

При этом накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не может гарантировать безопасность лидерам стран, которые соберутся в Москве на парад победы.

В ответ на это заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил ударом по Киеву. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.