В Москве на праздничных мероприятиях в честь 9 Мая ожидаются 29 иностранных лидеров, в том числе Китая, Бразилии, Казахстана, Беларуси, Египта и Венесуэлы.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, на высшем уровне будут представлены Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, КНР, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия и Южная Осетия. Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены "на довольно высоком уровне".

Ушаков добавил, что также приглашены участвовать в параде и мероприятиях празднования генеральные секретари ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, Организации Исламского сотрудничества, Союзного государства России и Беларуси, комиссии Африканского союза и президент Нового банка развития.

"На парад приглашены главы всех аккредитованных в нашей стране дипломатических представительств. Также приглашены руководители оборонных ведомств ряда государств, и мы ожидаем, что 31 страна направит представителей своих министерств обороны", - сказал он.

По Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран, в частности, из Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Еще на параде ожидают ветеранов из Армении, Израиля, Монголии и США.

В то же время Украина призывает страны не отправлять своих военных для участия в российском параде.

"Призываем все иностранные государства воздержаться от участия военнослужащих в параде в Москве 9 мая. Особенно это касается стран, которые декларируют нейтралитет по отношению к российской агрессии против Украины или последовательно занимают нейтральную позицию в международных отношениях. Участие военных таких стран в совместном параде прямо нарушит декларируемые нейтралитет и будет выглядеть как поддержка государства-агрессора", - заявил МИД.

А высокопоставленный представитель украинских сил обороны заявил The Washington Post, что Украина вряд ли будет пытаться бить по параду в Москве из-за "низких шансов на успех". Вместо этого ВСУ могут ударить по другим регионам РФ.

"Как вы можете видеть, все системы противовоздушной обороны России переброшены для защиты Москвы. Даже если будет попытка, она не увенчается успехом. Возможно, Украина нанесет удары по другим регионам, но не по Москве", — сказал украинский источник.

Напомним, Владимир Зеленский намекал на удары ВСУ по параду в Москве, но потом заявил, что удары могут нанести сами россияне.

Как мы писали, Китай официально подтвердил визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на 9 мая.