Атака беспилотников на Москву спровоцировала коллапс в аэропортах города.

Об этом сообщают российские издания.

По информации прессы, рейсы, летевшие в Шереметьево, Внуково и Домодедово, перенаправляли в ближайшие города. Людей держали в самолётах по несколько часов без еды.

Самолёты уходили в Калугу, Ярославль и Нижний Новгород. В последнем аэропорт переполнен пассажирами.

Также людей не выпускают из самолётов в Тамбове, Казани и Нижнекамске. Это касается даже тех, кто не делает пересадку.

В аэропортах Москвы всё ещё действует ограничение на вылет и прилёт. В Жуковском с 21:19 не выпускают и не впускают самолёты.

Как сообщалось, ночью на Москву произошел налет беспилотников.

В Подмосковье были сбиты 19 дронов, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Один из них упал на Каширском шоссе и повредил многоэтажку.

Вечером российские телеграм-каналы сообщили, что Подмосковье снова атакуют дроны, работает ПВО. Заявлялось, что обломки упали на парковку в Ногинске.

Мэр Москвы Собянин сообщил, что столицу РФ атаковали два дрона, оба были сбиты.

Напомним, сегодня в Кремле заявили, что предложение президента РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии на 8-10 мая остается в силе.

Тем временем ВСУ показали новый ударный дрон FP-1 с дальностью полёта более 1500 км.