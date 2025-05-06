Людей часами держали в самолетах без еды. После атаки беспилотников в аэропортах Москвы произошел коллапс
Атака беспилотников на Москву спровоцировала коллапс в аэропортах города.
Об этом сообщают российские издания.
По информации прессы, рейсы, летевшие в Шереметьево, Внуково и Домодедово, перенаправляли в ближайшие города. Людей держали в самолётах по несколько часов без еды.
Самолёты уходили в Калугу, Ярославль и Нижний Новгород. В последнем аэропорт переполнен пассажирами.
Также людей не выпускают из самолётов в Тамбове, Казани и Нижнекамске. Это касается даже тех, кто не делает пересадку.
В аэропортах Москвы всё ещё действует ограничение на вылет и прилёт. В Жуковском с 21:19 не выпускают и не впускают самолёты.
Как сообщалось, ночью на Москву произошел налет беспилотников.
В Подмосковье были сбиты 19 дронов, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Один из них упал на Каширском шоссе и повредил многоэтажку.
Вечером российские телеграм-каналы сообщили, что Подмосковье снова атакуют дроны, работает ПВО. Заявлялось, что обломки упали на парковку в Ногинске.
Мэр Москвы Собянин сообщил, что столицу РФ атаковали два дрона, оба были сбиты.
Напомним, сегодня в Кремле заявили, что предложение президента РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии на 8-10 мая остается в силе.
Тем временем ВСУ показали новый ударный дрон FP-1 с дальностью полёта более 1500 км.