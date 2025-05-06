ВСУ показали новый ударный беспилотник с дальностью полёта более 1500 км. Фото
Вооружённые силы Украины получили новый ударный беспилотник FP-1.
Фото с выставки образцов публикуют украинские издания.
БПЛА имеет дальность полёта до 1600 км и боевую часть массой 120 кг. Расположенное под фюзеляжем сопло позволяет предположить, что этот дрон-камикадзе имеет комбинированный моторно-реактивный источник тяги.
Ранее президент Владимир Зеленский распорядился максимально ускорить создание украинских баллистических ракет.
Распоряжение было узвучено в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего, сообщил Зеленский в вечернем обращении.
"Наша дальнобойность – это чёткая и эффективная гарантия безопасности Украины", – поясняет президент.
Война в Украине продолжается 1168-й день. Последние новости с главными событиями 6 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.
Накануне украинский военный паблик Deep State сообщил, что войска РФ продвинулись к югу от Константиновки в Донецкой области, захватив село Зеленое Поле вблизи Александрополя. Неприятель также получил продвижение в районе посёлков Нового и Новомихайловки на лиманском направлении. Зеленский заявил, что за неделю Россия выпустила по Украине более 1180 ударных дронов, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет разных типов.
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