В Москве заявили, что предложение президента РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии на 8-10 мая остается в силе.

Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российскому СМИ.

"Инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна, и соответствующие указания даны верховным главнокомандующим. Но я хочу напомнить нашу позицию: огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны Киева не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то сразу будет даваться адекватный ответ", - предупредил Песков.

Напомним, 28 апреля Путин заявил, что Россия объявляет одностороннее перемирие в дни 80-летней годовщины победы во Второй мировой войне - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

Советник главы Офиса президента Дарья Заривная назвала это "тактическими играми Путина". А МИД Украины призвал Россию объявить перемирие уже сейчас и на 30 дней, а не на три.

Между тем Дональд Трамп позитивно оценил предложенное российским лидером перемирие.