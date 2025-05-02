На фоне заключённой сырьевой сделки между Украиной и США в России обострилась дискуссия относительно дальнейшей стратегии в переговорах с Вашингтоном.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Москве и российских экспертов.

Издание сообщает, что экономические трудности стали главным поводом для усиления разногласий в российской элите: одни предлагают согласиться на возможную сделку с США, предусматривающую заморозку конфликта по текущей линии фронта в обмен на частичную отмену санкций и признание Крыма российским, другие требуют продолжать войну вне зависимости от последствий.

По словам одного из российских чиновников, с которыми поговорило издание, "нельзя строить экономику только на мобилизационной модели". Санкции и военные расходы России спровоцировали ускорение инфляции, которая официально приближается к 10%, в то время как рост потребительских цен почти вдвое выше.

Попытки Центробанка сдержать инфляцию с помощью ключевой ставки в 21% не дали результата: вместо этого увеличилось число неплатежей по всей экономике и банковской системе. На этой неделе Сбербанк сообщил о резком росте проблемных кредитов в первом квартале 2025 года: просроченная задолженность по потребительским займам достигла 16,1% портфеля.

По словам чиновника, среди представителей российской власти идёт спор между теми, кто считает ухудшение экономики поводом к сближению с США, и теми, кто полагает, что Россия должна продолжать наступление, пока у неё есть военное преимущество и Европа не может заменить отстраняющиеся США.

Как пишет издание, вице-президент США Джей Ди Вэнс фактически оставил России пространство для затягивания переговоров, заявив в интервью Fox News в четверг, что "между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы, огромная пропасть", добавив, что США "приложат максимум усилий" в течение следующих 100 дней, чтобы "попробовать их сблизить".

Заявление Вэнса противоречит более жёсткой позиции других представителей администрации Трампа, включая госсекретаря Марко Рубио, который вновь подчеркнул, что прорыв в переговорах должен состояться в самое ближайшее время, иначе США могут выйти из процесса.

Однако заключение сделки между Украиной и США снижает вероятность прекращения американской поддержки Киева, на что ранее могли надеяться в Москве.

Российский эксперт, близкий к дипломатическим кругам, отметил, что соглашение о полезных ископаемых затрудняет для США отказ от переговоров, возлагая ответственность за следующий шаг на Владимира Путина — возможно, с аналогичным предложением от России. Он добавил, что долгосрочное перемирие может быть достигнуто, если США согласятся ограничить поставки Украине определённых видов вооружений - например, наступательных систем.

"Конечно, Россия может продолжать военные действия, - сказал он. - Но есть риск, что всё вернётся к сценарию времён Байдена. Если Трамп почувствует, что его обманывают и тянут время, не предлагая выгодной сделки, он вполне может усилить военную помощь Украине".

Согласится ли Путин на завершение войны мы подробно анализировали ранее.