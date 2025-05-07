США отходят от идеи перемирия, потому что она не нравится России, и намерены сконцентрироваться на вопросах долгосрочного урегулирования войны в Украине.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в рамках дискуссии в Вашингтоне.

По мнению американского вице-президента, Россия выдвигает на переговорах "чрезмерные требования".

"Я бы не стал утверждать, что Россия не заинтересована в разрешении конфликта. В настоящий момент она выдвигает ряд требований, которые, по нашему мнению, чрезмерны, но это естественный процесс переговоров", — заявил он.

Также, по его словам, между позициями Украины и России сейчас пропасть. Но Вашингтон считает "абсурдным", что Киев и Москва не ведут прямые переговоры. Вэнс назвал прямые контакты необходимым следующим крупным шагом в мирном процессе.

"Мы хотим, чтобы Россия и Украина договорились о базовых условиях для переговоров. США готовы участвовать в этих обсуждениях, но главное — чтобы сами стороны начали говорить друг с другом", — сказал он.

Что происходит сейчас с мирными переговорами, мы писали в отдельном материале.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп признался, что с российским президентом Владимиром Путиным ему легче иметь дело, чем с Владимиром Зеленским.