Руководитель Офиса президента Андрей Ермак высказался против перемирия и прекращения огня.

Свое мнение он высказал в телеграм-канале.

"Путин не стремится к миру - он стремится к передышке. Призывы к прекращению огня в Украине сейчас играют исключительно в пользу Кремля. Любое "перемирие" без гарантий и справедливости только откроет дверь новой агрессии. Ослабление санкций, уступки или переговоры на условиях Кремля – это ловушка. Нельзя одновременно говорить о мире и вооружаться для новой атаки. Единственный путь к миру – это поражение имперских амбиций России, а не их легализация через очередное "временное перемирие", - написал глава Офиса президента.

Это заявление Ермака прозвучало резким диссонансом с тем, что Украина ещё в марте согласилась с временным, на 30 дней, перемирием. И к нему же регулярно призывает Владимир Зеленский.

Правда, Ермак опубликовал приведенный выше текст как подводку к своей колонке в британской газете The Guardian, в которой он подтвердил готовность Украины к 30-дневному перемирию и раскритиковал идею Путина объявить перемирие на три дня с 8 по 10 мая. То есть, судя по всему, Ермак имел в виду, что он против предложения Путина о трехдневном перемирии. Но, повторимся, в тексте в своем телеграм-канале он этого не уточнил. И его заявление выглядит как отказ от перемирия вообще.