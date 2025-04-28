Украина не выиграет в войне с РФ, если военные действия продолжатся в ближайшие годы, но возможен сценарий ядерной эскалации.

Так считает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Один из лидеров движения MAGA Чарли Кирк пообщался с вице-президентом США в своем подкасте, в том числе обсудив недавнюю встречу главы Белого дома Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Если это не прекратится, Чарли, последний момент, если это не прекратится, украинцы не выиграют войну. Я думаю, что в основных СМИ бытует странная идея, что если это продлится еще несколько лет, россияне рухнут, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны, но это не та реальность, в которой мы живем", - заявил Вэнс в этом интервью.

"Если это продлится еще несколько лет, мы можем столкнуться с крахом общества. Демографические показатели обеих этих стран - это кошмар. Если это продлится еще несколько лет, могут погибнуть миллионы людей, и это может перерасти в ядерную войну. Это должно прекратиться. Политика этой администрации заключается в том, чтобы это прекратилось, и я гарантирую вам, что президент заставляет всех своих людей, включая меня, усердно работать ради этой конечной цели", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил, почему ему так важно добиться мирного разрешения войны в Украине.

"Я пытаюсь спасти множество жизней в мире. Знаете, Украина и Россия - это не наши жизни, но это может закончиться третьей мировой войной", - сказал президент США.

О том, что происходит с переговорами о мире в Украине после встречи Зеленского с Трампом, мы рассказывали в отдельном материале.