Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о "подвижках в украинском урегулировании" за последние 24 часа и выразил оптимизм по поводу завершения войны.

Об этом он сообщил во время визита в Рим.

"Я проинформирую премьер-министра Мелони о ходе переговоров по Украине между РФ и США. Даже в последние 24 часа у нас есть интересные вещи, о которых сообщу в частном порядке. Мы оптимистичны по поводу того, что можно положить конец этой войне", - сказал Вэнс.

Напомним, вчера в Париже состоялись переговоры между посланниками президента США Дональда Трампа и представителями Украины, Франции, Британии и Германии.

После этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США могут выйти из мирного процесса уже через несколько дней, если не будет результата.

Он сказал, что США 3 года поддерживали Украину, но теперь "достигли точки, когда нужно сфокусироваться на других вещах", "у США есть много других приоритетов во всем мире". Также США "пока не готовы публично обсуждать" вопрос гарантий безопасности Украины.

Война в Украине идет 1150-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 18 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.