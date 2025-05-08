Накануне вступления в силу объявленного Россией трехдневного перемирия, глава Офиса президента Андрей Ермак обсудил его с советниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Китом Келлогом, а также европейскими партнерами.

Об этом сообщает Офис президента.

Также Украину на онлайн-переговорах представляли министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига. Францию - советник Макрона Эммануэль Бонн, Британию - советник по нацбезопасности Стармера Джонатан Пауэлл, Германию впервые представлял советник нового канцлера Мерца Гюнтер Зауттер.

Обсуждалось как перемирие на 30 дней, которое поддерживает Украина, так и российское трехдневное перемирие - накануне его вступления в силу сегодня в полночь.

Ермак заявил, что "предложение Владимира Путина о трехдневном перемирии призвано обеспечить исключительно безопасность парада в Москве, а не достижение мира".

При этом заявлений о том, что Украина его придерживаться не будет, в сообщении Офиса президента не прозвучало.

Также, по словам Ермака, обсудили "применение возможных инструментов давления на Россию в случае отказа от принятия предложения о прекращении огня или нарушении договоренностей о полной тишине".

Отметим, что Келлог и Уиткофф встречи с Ермаком пока не комментировали.

Также напомним, что Алексей Арестович и нардеп Алексей Гончаренко заявляют, что негласно украинские войска получили приказ придерживаться перемирия. Официально об этом не сообщалось.

При этом как украинские, так и российские военные телеграм-каналы фиксируют значительное снижение интенсивности боевых действий на фронте.

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