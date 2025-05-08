За ночь Вооруженные Силы Украины трижды сообщали о пуске КАБов по Сумской области.

Удары "Шахедами" этой ночью не наносились, сообщают Воздушные силы ВСУ.

"В течение текущих суток 8 мая, по состоянию на 8.00, в воздушном пространстве Украины ракетных ударов и применения ударных БПЛА не зафиксировано. Впрочем, в течение ночи враг активизировал удары тактической авиацией по применению управляемых авиабомб по Сумщине", - говорится в сообщении Воздушных сил.

В соседней Курской области несколько раз объявляли ракетную опасность и угрозу БПЛА.

Также тревогу из-за беспилотников включали в Рязанской области (там останавливал работу аэропорт) и в Липецкой, где были слышны взрывы (как утверждает ряд российских пабликов).

При этом власти Москвы о налётах украинских дронов этой ночью ничего не сообщали. Хотя до этого московский регион был под атакой более суток.

Напомним, что РФ с нуля часов объявила трехдневное перемирие. Украина официально не заявляла о его поддержке.

Стоит отметить, что в пресс-релизе Воздушных сил ВСУ дается отдельная оценка ситуации с наступления 8 мая. То есть, с начала перемирия. Обычно такого разделения в сообщениях подобного рода не делается.

Народный депутат Алексей Гончаренко с утра заявил, что Украина присоединилась к перемирию негласно (приказ по войскам отдан).

"Украина официально молчит, но также присоединяется к перемирию. Подобное указание получили в армии", - написал Гончаренко.

Ранее об этом же говорил бывший советник Банковой Алексей Арестович.